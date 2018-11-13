Выпуск новостей за 16:00: Ситуация на фронте. Гололедица в Украине

В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 16:00 – ВСУ продвинулись вперед под оккупированным Донецком. Постоянные обстрелы со стороны пророссийских боевиков и активность их диверсантов вызвали расширение линии обороны наших сил. Синоптики прогнозируют снег и гололед. Ухудшение погодных условий ожидается в четырех областях: Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской.

Также в выпуске: Боевики ХАМАС выпустили в сторону Израиля 400 ракет. Побег Продана от САП. Полиция открыла уголовное производство из-за холодных батарей в Кривом Роге.