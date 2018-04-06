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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 16:00: Состояние Сергея Скрипаля. Строительство "Северного потока-2"

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 16:00 – бывший разведчик Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, об этом заявила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард. США могут заблокировать строительство "Северного потока-2", в частности, внести в санкционный список компании, которые будут причастны к строительству трубы.

Также в выпуске:

Пророссийские боевики 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Турбины Siemens не должны заработать на территории аннексированного Крыма, – Гройсман.

США ввели новые санкции против России.

В Северодонецке мужчина решил покончить с собой гранатой.

Теги: Новости России Война на Донбассе Северный поток-2 Новости США Отравление Сергея Скрипаля Выпуск новостей Великобритания
Источник: 24 Канал
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