Выпуск новостей за 16:00: Состояние Сергея Скрипаля. Строительство "Северного потока-2"
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 16:00 – бывший разведчик Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, об этом заявила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард. США могут заблокировать строительство "Северного потока-2", в частности, внести в санкционный список компании, которые будут причастны к строительству трубы.
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Источник: 24 Канал
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