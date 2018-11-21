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      Выпуск новостей за 16:00: Транспортный коллапс в Херсоне. Продажи билетов "Укрзализныци"

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 16:00 – перевозчики в Херсоне отказались возить пассажиров. Так они отреагировали на решение суда, который вернул старый тариф за проезд. "Укрзализныця" заблокировала возможность оформлять билеты, поскольку вносит изменения в график движения поездов. Продажу билетов частично восстановят уже со следующего понедельника.

      Также в выпуске:

      "Евробляхеры" перекрыли трассу на Тернопольщине.

      В доме Профсоюзов открыли музей "революции достоинства".

      Прокуратура продолжает расследовать расстрелы на Майдане.

      Теги: Новости Херсона Транспорт Укрзализниця Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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