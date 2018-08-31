Выпуск новостей за 16:00: Украина получит томос. Конец эры аналогового ТВ
В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 16:00 – о предоставлении томоса, документа о полной независимости церкви для Украины сообщил патриарх Варфоломей. Украина станет равной среди 14 поместных церквей мира. В Киеве на аналоговом сигнале можно было смотреть до 20 каналов в "цифре" их более 50, поэтому переход на цифровое телевидение будет качественным шагом вперед для украинского зрителя
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Источник: 24 канал
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