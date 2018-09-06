Выпуск новостей за 16:00: Выводы экологического бедствия в Херсоне. Теракт в Кабуле
В выпуске новостей за 6 сентября состоянию на 16:00 – эксперты выяснили, что причиной появления химии в воздухе стали ежедневные выбросы в атмосферу крымского завода "Титан", а не проблемы с кислотным накопителем, как говорили раньше. 26 человек стали жертвами двойного теракта в Кабуле (Афганистан). Среди погибших двое журналистов, еще более 90 травмированы.
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Источник: 24 канал
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