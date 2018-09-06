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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 16:00: Выводы экологического бедствия в Херсоне. Теракт в Кабуле

Выпуск новостей 24 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 сентября состоянию на 16:00 – эксперты выяснили, что причиной появления химии в воздухе стали ежедневные выбросы в атмосферу крымского завода "Титан", а не проблемы с кислотным накопителем, как говорили раньше. 26 человек стали жертвами двойного теракта в Кабуле (Афганистан). Среди погибших двое журналистов, еще более 90 травмированы.

Также в выпуске:

Активисты под Верховной Радой требуют принять изменения в избирательное законодательство.

Экстремал из Запорожья отправился в экстремальную поездку на сап-борде.

В Киеве на Трухановом острове прямо посреди леса упал вертолет, пострадали двое пилотов.

Теги: Новости Херсона Жертвы Афганістан Теракт Экология Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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