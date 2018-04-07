18:01
7 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
4°C
12°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
  • вторник
    17°C 5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Искалеченная логика России. Скрипаль и смерть двух морских свинок
Вєсті Кремля
23:16, 6 апреля
Вести.UA. Неделя моды на телеканале
Вєсті.UA
21:43, 6 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 17:00: "Горячее приветствие" на фронте. Благодатный огонь

Выпуск новостей 4 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 17:00 – российские оккупационные войска на Донбассе устроили горячее приветствие украинским защитникам перед Пасхой. Всего за сутки зафиксировали 42 обстрела, двое военных и одна мирная жительница ранены. В Иерусалиме сошел благодатный огонь.

Также в выпуске:

Украинским стартапом заинтересовалась студия Disney.

Жертвами массовых беспорядков, которые произошли вчера на границе сектора Газа с Израилем, стали девять человек. Всего за неделю протестов погибли 30 палестинцев.

В Сумах собрали пасхальные подарки для украинских военных.

Теги: Война на Донбассе АТО религия Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Пасхальные поздравления для родных и близких
сегодня, 18:00 Пасхальные поздравления для родных и близких
19891
Золотий парашут: як топ-посадовці вкладають чималі гроші у бізнес в Єросоюзі, а не Україні
сегодня, 17:00 Золотий парашут: як топ-посадовці вкладають чималі гроші у бізнес в Єросоюзі, а не Україні
Сергій Лещенко 82
Чи має Україна історичне право називати Крим своїм?
сегодня, 16:01 Чи має Україна історичне право називати Крим своїм?
Ольга Бродська 1868
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
сегодня, 15:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 360
ТОП-5 недорогих фитнес-трекеров, которые могут спасти жизнь
сегодня, 14:07 ТОП-5 недорогих фитнес-трекеров, которые могут спасти жизнь
164
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук