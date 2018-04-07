Выпуск новостей за 17:00: "Горячее приветствие" на фронте. Благодатный огонь
В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 17:00 – российские оккупационные войска на Донбассе устроили горячее приветствие украинским защитникам перед Пасхой. Всего за сутки зафиксировали 42 обстрела, двое военных и одна мирная жительница ранены. В Иерусалиме сошел благодатный огонь.
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Украинским стартапом заинтересовалась студия Disney.
Жертвами массовых беспорядков, которые произошли вчера на границе сектора Газа с Израилем, стали девять человек. Всего за неделю протестов погибли 30 палестинцев.
В Сумах собрали пасхальные подарки для украинских военных.
Источник: 24 Канал
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