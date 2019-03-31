Выпуск новостей за 17:00: График избирательных участков. Выборы в регионах Украины
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 17:00 – украинцы смогут проголосовать на избирательных участках за нового президента Украины до 20:00. В Тернополе, по информации наблюдателей на избирательных участках, явка составляет около 40%.
Также в выпуске:
В Украине фиксируют сотни нарушений на избирательных участках.
СБУ заявила, что Кремль попытается повлиять на выборы в Украине.
Один за другим в первой половине дня проголосовали кандидаты в президенты.
Источник: 24 канал
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