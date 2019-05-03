Выпуск новостей за 17:00: Инаугурация Зеленского. Циклон "Фанни" в Индии
В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 17:00 – инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня. В Индии бушует один из самых мощных циклонов за последние четверть века. Циклон "Фанни" уже ощутили на восточном побережье Индии, там эвакуировали почти миллион жителей.
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Источник: 24 канал
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