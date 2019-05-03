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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      Выпуск новостей за 17:00: Инаугурация Зеленского. Циклон "Фанни" в Индии

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 17:00 – инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня. В Индии бушует один из самых мощных циклонов за последние четверть века. Циклон "Фанни" уже ощутили на восточном побережье Индии, там эвакуировали почти миллион жителей.

      Также в выпуске:

      Неизвестные устроили разбойное нападение и ограбили дом нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника под Киевом.

      Игорь Коломойский в интервью программе "Наши деньги" рассказал, что хочет наказать виновных в национализации "Приватбанка".

      Во время протестов в Венесуэле погибли по меньшей мере четыре человека, еще 240 получили травмы.

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      Теги: Владимир Зеленский Индия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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