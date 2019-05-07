Выпуск новостей за 17:00: Избрание меры пресечения "Санте". Избрали главу Антикорсуда

В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 17:00 – ветерану АТО Владимиру Регеше "Санте", который открыл стрельбу в баре и ранил в ногу журналиста, избирают меру пресечения. В Киеве 7 мая состоялось собрание судей Высшего антикоррупционного суда, на которых 38 судей избрали председателем органа 37-летнюю Елену Танасевич. Она будет возглавлять орган в течение трех лет.

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