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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      Выпуск новостей за 17:00: Избрание меры пресечения "Санте". Избрали главу Антикорсуда

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 17:00 – ветерану АТО Владимиру Регеше "Санте", который открыл стрельбу в баре и ранил в ногу журналиста, избирают меру пресечения. В Киеве 7 мая состоялось собрание судей Высшего антикоррупционного суда, на которых 38 судей избрали председателем органа 37-летнюю Елену Танасевич. Она будет возглавлять орган в течение трех лет.

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко не смог прийти на допрос в ГПУ, ведь в этот момент был на церемонии присяги судей Верховного суда.

      На Прикарпатье в горных селах Верховинского района выпало до 10 сантиметров снега. Дороги в районе Буковецкого перевала тоже покрыты снегом. Об ухудшении погодных условий предупреждают и спасатели.

      Кремль призывает украинцев ехать в Россию, обещает упростить оформление разрешений на временное пребывание на территории Федерации.

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      Теги: Судьи Антикоррупционный суд Владимир Путин Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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