Выпуск новостей за 17:00: Нарушения на выборах. Закон об импичменте
В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 17:00 – Выборы президента в Украине были демократическими, а системных нарушений, которые могли бы повлиять на их результат, не зафиксировано. Были мелкие административные нарушения – как фото с заполненным бюллетенем и его демонстрация. Андрей Парубий сообщил, что 24 апреля парламент может рассмотреть законопроект об импичменте президента.
Также в выпуске:
Генпрокуратура вызывает окружение Порошенко для вручения подозрений по делу Курченко.
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Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб один украинский защитник.
Источник: 24 канал
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