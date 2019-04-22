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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ
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      Выпуск новостей за 17:00: Нарушения на выборах. Закон об импичменте

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 17:00 – Выборы президента в Украине были демократическими, а системных нарушений, которые могли бы повлиять на их результат, не зафиксировано. Были мелкие административные нарушения – как фото с заполненным бюллетенем и его демонстрация. Андрей Парубий сообщил, что 24 апреля парламент может рассмотреть законопроект об импичменте президента.

      Также в выпуске:

      Генпрокуратура вызывает окружение Порошенко для вручения подозрений по делу Курченко.

      Грузинский политик Михеил Саакашвили поздравил Владимира Зеленского с предварительной победой.

      Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб один украинский защитник.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Законодательство Импичмент Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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