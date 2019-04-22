Выпуск новостей за 17:00: Нарушения на выборах. Закон об импичменте

В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 17:00 – Выборы президента в Украине были демократическими, а системных нарушений, которые могли бы повлиять на их результат, не зафиксировано. Были мелкие административные нарушения – как фото с заполненным бюллетенем и его демонстрация. Андрей Парубий сообщил, что 24 апреля парламент может рассмотреть законопроект об импичменте президента.

Также в выпуске: Генпрокуратура вызывает окружение Порошенко для вручения подозрений по делу Курченко. Грузинский политик Михеил Саакашвили поздравил Владимира Зеленского с предварительной победой. Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб один украинский защитник.

Источник: 24 канал