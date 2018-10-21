Выпуск новостей за 17:00: Новые санкции против России. Госохрана для Филатова
В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 17:00 – Госдеп США анонсировал новые санкции против России в ноябре. Теперь ограничат экспорт и импорт товаров. Это фактически заморозит дипломатические отношения между странами. Мэру Днепра Борису Филатову дали охрану за государственный счет.
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Источник: 24 канал
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