Выпуск новостей за 17:00: Новые санкции против России. Госохрана для Филатова

В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 17:00 – Госдеп США анонсировал новые санкции против России в ноябре. Теперь ограничат экспорт и импорт товаров. Это фактически заморозит дипломатические отношения между странами. Мэру Днепра Борису Филатову дали охрану за государственный счет.

Также в выпуске: Новые подробности подготовки теракта в керченском колледже. В Киеве попрощались с актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской. Волонтерке из Луцка, которая потеряла слух 7 лет назад, помогли собрать деньги на специальный слуховой имплант.