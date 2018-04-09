Выпуск новостей за 17:00: Ответ РФ на санкции. Обстрелы в Сирии
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 17:00 – под санкции США попали компании, государственные фирмы и фигуранты так называемого "Кремлевского списка". В Кремле обещают не оставить такой шаг США без ответа. Сегодня обстреляли сирийскую авиабазу в провинции Хомс. Российское Минобороны заявляет, что атаку провели израильские самолеты с территории Ливана.
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Источник: 24 Канал
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