Выпуск новостей за 17:00: Ответ РФ на санкции. Обстрелы в Сирии

В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 17:00 – под санкции США попали компании, государственные фирмы и фигуранты так называемого "Кремлевского списка". В Кремле обещают не оставить такой шаг США без ответа. Сегодня обстреляли сирийскую авиабазу в провинции Хомс. Российское Минобороны заявляет, что атаку провели израильские самолеты с территории Ливана.

Также в выпуске: Турция поддержала введение миротворцев ООН на Донбасс. Синоптики назвали регионы, которым угрожает наводнение. Грузовой поезд перевернулся на Львовщине.