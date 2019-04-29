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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 17:00: Паспорта РФ. Накопление техники оккупанта на Донбассе

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 17:00 – грубо нарушая международное право, пренебрегая любыми договоренностями, Россия все же начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Наблюдатели ОБСЕ обнародовали отчет, в котором говорится, что пророссийские наемники на Донбассе расположили минометы, противотанковые пушки и даже танки неподалеку от линии фронта.

      Также в выпуске:

      В симферопольском СИЗО украинскому политзаключенному Бекирову не придоставляют медикаменты, вероятность возникновения у него диабетической комы растет с каждым днем.

      Поливальный понедельник празднуют в разных городах Украины, а наиболее интересные мероприятия проходят в Киеве и Львове.

      Из-за сильных ливней подтопило Тернопольщину, всего пострадало 4 района: там подтоплены дороги, хозяйства и поваленны деревья.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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