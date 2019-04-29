Выпуск новостей за 17:00: Паспорта РФ. Накопление техники оккупанта на Донбассе

В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 17:00 – грубо нарушая международное право, пренебрегая любыми договоренностями, Россия все же начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Наблюдатели ОБСЕ обнародовали отчет, в котором говорится, что пророссийские наемники на Донбассе расположили минометы, противотанковые пушки и даже танки неподалеку от линии фронта.

Также в выпуске: В симферопольском СИЗО украинскому политзаключенному Бекирову не придоставляют медикаменты, вероятность возникновения у него диабетической комы растет с каждым днем. Поливальный понедельник празднуют в разных городах Украины, а наиболее интересные мероприятия проходят в Киеве и Львове. Из-за сильных ливней подтопило Тернопольщину, всего пострадало 4 района: там подтоплены дороги, хозяйства и поваленны деревья.

Источник: 24 канал