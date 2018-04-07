Выпуск новостей за 17:00: Подготовка к Пасхе. Столкновения на границе с Израилем
В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 17:00 – Пасха – самый популярный праздник среди украинцев. К нему готовится более 80% населения страны, тратя немалые суммы на пасхальную корзину. Жертвами массовых беспорядков, которые произошли вчера на границе сектора Газа с Израилем, стали девять человек. Всего за неделю протестов погибли 30 палестинцев.
Также в выпуске:
Российские оккупационные войска на Донбассе устроили горячее поздравление украинским защитникам перед Пасхой. Всего за сутки зафиксировали 42 обстрела, двух военных и одну мирную жительницу ранили.
В Кривом Роге открыли новый памятник. На месте, где когда-то стоял Ленин, поставили статую Божьей Матери.
В Иерусалиме сошел благодатный огонь.
Источник: 24 Канал
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