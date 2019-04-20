Выпуск новостей за 17:00: Пожар в Одессе. Безопасность на выборах

В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 17:00 – пожар и эвакуация людей в Одессе. Огонь вспыхнул на нижних этажах многоэтажки, где расположен торговый центр. В Украине в день выборов будет работать 39 тысяч спасателей и 72 тысячи полицейских. Они будут охранять участки, дежурить в многолюдных местах и принимать сообщения об опасности от граждан.

Также в выпуске: День тишины в Украине – любая политическая агитация считается нарушением закона. Ювелир Ирина Гальченко сделала из серебра образцы полусотни пород собак. Лучших кинохудожников наградили национальной кинопремией.

Источник: 24 канал