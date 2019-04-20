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      Выпуск новостей за 17:00: Пожар в Одессе. Безопасность на выборах

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 17:00 – пожар и эвакуация людей в Одессе. Огонь вспыхнул на нижних этажах многоэтажки, где расположен торговый центр. В Украине в день выборов будет работать 39 тысяч спасателей и 72 тысячи полицейских. Они будут охранять участки, дежурить в многолюдных местах и принимать сообщения об опасности от граждан.

      Также в выпуске:

      День тишины в Украине – любая политическая агитация считается нарушением закона.

      Ювелир Ирина Гальченко сделала из серебра образцы полусотни пород собак.

      Лучших кинохудожников наградили национальной кинопремией.

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      Теги: Пожар Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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