Выпуск новостей за 17:00: Пожар в Одессе. Безопасность на выборах
В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 17:00 – пожар и эвакуация людей в Одессе. Огонь вспыхнул на нижних этажах многоэтажки, где расположен торговый центр. В Украине в день выборов будет работать 39 тысяч спасателей и 72 тысячи полицейских. Они будут охранять участки, дежурить в многолюдных местах и принимать сообщения об опасности от граждан.
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Источник: 24 канал
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