Выпуск новостей за 17:00: Просьба политзаключенного Сущенко. Мощный циклон в Индии

В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 17:00 – пленник Кремля Роман Сущенко пожаловался на недостаток информации и попросил рассказывать в письмах новости Украины. Чтобы тюремная цензура пропустила письмо, стоит писать на русском языке и избегать политических тем. На восточном побережье Индии начали эвакуацию из-за надвигающегося шторма на континент. Эвакуировано 800 тысяч человек.

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