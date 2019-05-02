18:51
2 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Игра престолов" по-русски. Школьники в РФ поют тюремные песни
      Вєсті Кремля
      20:57, 1 мая
      Вести.UA: Зеленский круче Ван Дамма. Ляшко требует у Коломойского денег
      Вєсті.UA
      19:50, 1 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 17:00: Просьба политзаключенного Сущенко. Мощный циклон в Индии

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 17:00 – пленник Кремля Роман Сущенко пожаловался на недостаток информации и попросил рассказывать в письмах новости Украины. Чтобы тюремная цензура пропустила письмо, стоит писать на русском языке и избегать политических тем. На восточном побережье Индии начали эвакуацию из-за надвигающегося шторма на континент. Эвакуировано 800 тысяч человек.

      Также в выпуске:

      Пассажиры американского круизного лайнера Free Wings не могут покинуть борт из-за кори: на судне объявили карантин и запретили сходить с него.

      В Украине вспоминают пятую годовщину трагических событий в Одессе, когда во время массовых беспорядков погибли 48 человек, а еще 200 были травмированы.

      З апрель 2019 года Украина потеряла 15 военнослужащих.

      В Каракасе, столице Венесуэлы, в результате массовых акций против действующего диктаторского режима погибли два человека.

      blog_ava
      "Игра престолов": в котором часу смотреть четвертую серию 8 сезона в Украине
      сегодня
      129674
      Теги: Индия Украинцы в плену РФ Роман Сущенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Когда ждать падения цен на овощи и почему в Украине лук дороже чем в Германии
      сегодня , 18:00 Когда ждать падения цен на овощи и почему в Украине лук дороже чем в Германии
      Ірина Поліщук 216
      Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      сегодня , 17:03 Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      Блог Соцмережі 852
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      сегодня , 10:00 Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      177
      Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе (обновлено)
      сегодня , 16:44 Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе (обновлено)
      1
      Гений, опередивший время: 9 невероятных изобретений да Винчи
      сегодня , 16:00 Гений, опередивший время: 9 невероятных изобретений да Винчи
      3173
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук