Выпуск новостей за 17:00: Смертельное ДТП на Львовщине. Шторм в Одессе

В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 17:00 – на трассе Киев-Чоп произошло тройная смертельная авария. Между селами Любинцы и Горное на Львовщине, столкнулся автопоезд и два микроавтобуса "Рено". Танкер "Делфи" до сих пор в море. Ликвидировать последствия кораблекрушения мешает шторм и сильные порывы ветра.

Также в выпуске: Из-за гололеда в Киеве не работал аэропорт. В Днепре неизвестные в балаклавах напали на активистов в помещении местного "Просвещения". Украинцы требуют ои Германии признать голодомор геноцидом.