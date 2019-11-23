Выпуск новостей за 17:00: Смертельное ДТП на Львовщине. Шторм в Одессе
В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 17:00 – на трассе Киев-Чоп произошло тройная смертельная авария. Между селами Любинцы и Горное на Львовщине, столкнулся автопоезд и два микроавтобуса "Рено". Танкер "Делфи" до сих пор в море. Ликвидировать последствия кораблекрушения мешает шторм и сильные порывы ветра.
Также в выпуске:
Из-за гололеда в Киеве не работал аэропорт.
В Днепре неизвестные в балаклавах напали на активистов в помещении местного "Просвещения".
Украинцы требуют ои Германии признать голодомор геноцидом.
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