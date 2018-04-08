Выпуск новостей за 17:00: Внедрение медреформы. Концерт памяти Квитки Цисык
В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 17:00 – немало больниц, особенно в районах, просто не имеют компьютеров, поэтому медики вынуждены составлять списки пациентов – от руки. В Киеве состоялся концерт, посвященный памяти Квитки Цисык.
Также в выпуске:
В оккупированном Крыму электричка протаранила микроавтобус, пять человек погибли.
Украина проверит свои самолеты в Сирии, Ираке и Иране.
Российские дипломаты пытались незаконно вывезти за пределы Украины подозреваемых по уголовному делу.
Источник: 24 Канал
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