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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 17:00: Внедрение медреформы. Концерт памяти Квитки Цисык

Выпуск новостей 25 Читати новину українською

В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 17:00 – немало больниц, особенно в районах, просто не имеют компьютеров, поэтому медики вынуждены составлять списки пациентов – от руки. В Киеве состоялся концерт, посвященный памяти Квитки Цисык.

Также в выпуске:

В оккупированном Крыму электричка протаранила микроавтобус, пять человек погибли.

Украина проверит свои самолеты в Сирии, Ираке и Иране.

Российские дипломаты пытались незаконно вывезти за пределы Украины подозреваемых по уголовному делу.

Теги: Выпуск новостей Новости культуры Медицинская реформа
Источник: 24 Канал
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