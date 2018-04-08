Выпуск новостей за 17:00: Внедрение медреформы. Концерт памяти Квитки Цисык

В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 17:00 – немало больниц, особенно в районах, просто не имеют компьютеров, поэтому медики вынуждены составлять списки пациентов – от руки. В Киеве состоялся концерт, посвященный памяти Квитки Цисык.

Также в выпуске: В оккупированном Крыму электричка протаранила микроавтобус, пять человек погибли. Украина проверит свои самолеты в Сирии, Ираке и Иране. Российские дипломаты пытались незаконно вывезти за пределы Украины подозреваемых по уголовному делу.