Выпуск новостей за 17:00: Задержание боевика на Херсонщине. Снег в Карпатах
В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 17:00 – херсонские пограничники задержали пророссийского боевика, который решил вернуться на подконтрольную Украины территорию. В Карпатах замело снегом гору Поп Иван-Черногорский. Синоптики прогнозируют снижение температуры и в других областях, в частности заморозки на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине и Сумщине.
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Источник: 24 канал
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