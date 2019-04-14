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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 17:00: Задержание боевика на Херсонщине. Снег в Карпатах

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 17:00 – херсонские пограничники задержали пророссийского боевика, который решил вернуться на подконтрольную Украины территорию. В Карпатах замело снегом гору Поп Иван-Черногорский. Синоптики прогнозируют снижение температуры и в других областях, в частности заморозки на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине и Сумщине.

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      Теги: Новости Херсона Выпуск новостей Карпаты
      Источник: 24 канал
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