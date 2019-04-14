Выпуск новостей за 17:00: Задержание боевика на Херсонщине. Снег в Карпатах

В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 17:00 – херсонские пограничники задержали пророссийского боевика, который решил вернуться на подконтрольную Украины территорию. В Карпатах замело снегом гору Поп Иван-Черногорский. Синоптики прогнозируют снижение температуры и в других областях, в частности заморозки на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине и Сумщине.

Также в выпуске: Жители Донетчины могут остаться без воды: кто за этим стоит. В Одессе активистам, которые пришли на еженедельную толоку, заблокировали вход в Летний театр. На Кировоградщине для проведения выборов не хватает почти четыре тысячи членов УИК. Что может разрушить шансы на победу: журналисты 24 канала собрали самые интересные факты о дебатах

Источник: 24 канал