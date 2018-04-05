Выпуск новостей за 18:00: Антиснайперское оборудование от США. Новое подозрение Бубенчику
В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 18:00 – сенатор Роберт Портман сообщил, что США планируют передать Украине защиту от снайперов. Активисту Революции Достоинства Ивану Бубенчику вручают новое подозрение.
Также в выпуске:
Парламент принял законопроект о нацбезопасности.
Новые факты по делу отравления Скрипаля.
Эксперты выпуска: заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь и эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара.
Источник: 24 Канал
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