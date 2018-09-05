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Выпуск новостей за 18:00: Четыре года минским соглашениям. Несокрушимость Сенцова

Выпуск новостей 19 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 18:00 – минским договоренностям 4 года. Тогда Украина впервые услышала обещания России договориться с боевиками о выводе военной техники из Донбасса. Несмотря на голодный протест в почти четыре месяца, Сенцов сдаваться не намерен. Об этом он лично заявил в письмах, которые от него получили украинские и российские активисты.

Также в выпуске:

Почему генеральная прокуратура интересуется перепиской журналистов.

Заместитель главы СБУ рассказал является ли нормальным прослушивать журналистов.

 

Теги: Новости политики Выпуск новостей Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Новости России Минские договоренности Война на Донбассе Украина – Россия
Источник: 24 канал
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