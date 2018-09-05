Выпуск новостей за 18:00: Четыре года минским соглашениям. Несокрушимость Сенцова

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 18:00 – минским договоренностям 4 года. Тогда Украина впервые услышала обещания России договориться с боевиками о выводе военной техники из Донбасса. Несмотря на голодный протест в почти четыре месяца, Сенцов сдаваться не намерен. Об этом он лично заявил в письмах, которые от него получили украинские и российские активисты.

Также в выпуске: Почему генеральная прокуратура интересуется перепиской журналистов. Заместитель главы СБУ рассказал является ли нормальным прослушивать журналистов.