Выпуск новостей за 18:00: Четыре года минским соглашениям. Несокрушимость Сенцова
В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 18:00 – минским договоренностям 4 года. Тогда Украина впервые услышала обещания России договориться с боевиками о выводе военной техники из Донбасса. Несмотря на голодный протест в почти четыре месяца, Сенцов сдаваться не намерен. Об этом он лично заявил в письмах, которые от него получили украинские и российские активисты.
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Источник: 24 канал
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