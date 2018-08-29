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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 18:00: Годовщина Иловайского котла. Боевой путь "Королевской бригады"

Выпуск новостей 33 Читати новину українською

В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 18:00 – в Украине отмечают четвертую годовщину Иловайской трагедии. 366 погибших, 429 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести. Это только официальные цифры потерь в Иловайском котле. 24 ОМБР – "Королевская бригада" – вернулась в родной Яворов.

Также в выпуске:

На Львовщине нетрезвый работник полиции устроил ДТП, из-за которого погибли два молодых человека 18-ти и 19-ти лет.

СБУ обнаружила в Одессе подпольный завод, который делал запчасти для военных ракет российской армии. Грузовик с оборудованием, который должен был ехать в Россию, задержали.

Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" Украина выдвинула на премию "Оскар".

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше, один гражданин Украины погиб, еще один травмирован.

"Школьное перемирие" не действует, пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции.

ФСБ провело обыск дома у активистки украинского культурного центра в Симферополе Ольги Павленко.

Теги: Иловайская трагедия Война на Донбассе Выпуск новостей Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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