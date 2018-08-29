Выпуск новостей за 18:00: Годовщина Иловайского котла. Боевой путь "Королевской бригады"

В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 18:00 – в Украине отмечают четвертую годовщину Иловайской трагедии. 366 погибших, 429 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести. Это только официальные цифры потерь в Иловайском котле. 24 ОМБР – "Королевская бригада" – вернулась в родной Яворов.

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