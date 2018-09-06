Выпуск новостей за 18:00: Изменения избирательного законодательства. 100 тыс подписей за Сенцова

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 18:00 – активисты под Верховной Радой требуют изменить избирательную систему Януковича". Петиция в поддержку Олега Сенцова набрала необходимые 100 тысяч подписей.

Также в выпуске: В Киеве на Трухановом острове прямо посреди леса упал вертолет, пострадали двое пилотов. Как работают с медиа потенциальные кандидаты в президенты Украины.