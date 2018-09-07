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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 18:00: Экологическая ситуация на Херсонщине. Причины убийства Скрипалей

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 18:00 – на Херсонщине уже началась эвакуация детей. Почти 2 тысячи детей из семи приграничных сел области срочно отправили в курортный Скадовск, ибо из-за выбросов крымского "Титана" дома оставаться опасно. Сергей Скрипаль сотрудничал с разведкой Испании, и за это его пытались убить, ведь он предоставлял информацию о российских преступных группах.

Также в выпуске:

Оксана Марченко осваивает Гавриковское нефтяное месторождение в России.

Доза "Новичка", которую привезли из Туманного Альбиона двое российских разведчиков, могла убить до 4000 человек.

Теги: Выпуск новостей Химвыброс в Армянске Дети и несовершеннолетние Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 канал
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