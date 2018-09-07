Выпуск новостей за 18:00: Экологическая ситуация на Херсонщине. Причины убийства Скрипалей

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 18:00 – на Херсонщине уже началась эвакуация детей. Почти 2 тысячи детей из семи приграничных сел области срочно отправили в курортный Скадовск, ибо из-за выбросов крымского "Титана" дома оставаться опасно. Сергей Скрипаль сотрудничал с разведкой Испании, и за это его пытались убить, ведь он предоставлял информацию о российских преступных группах.

Также в выпуске: Оксана Марченко осваивает Гавриковское нефтяное месторождение в России. Доза "Новичка", которую привезли из Туманного Альбиона двое российских разведчиков, могла убить до 4000 человек.