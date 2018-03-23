Выпуск новостей за 18:00: Как будет работать Ryanair в Украине
В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 18:00 – в Украине таки будет работать ирландский лоукост Ryanair. Уже с октября украинцы смогут улететь в Европу за 20 или даже за 10 евро.
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Источник: 24 Канал
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