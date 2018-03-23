Выпуск новостей за 18:00: Как будет работать Ryanair в Украине

В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 18:00 – в Украине таки будет работать ирландский лоукост Ryanair. Уже с октября украинцы смогут улететь в Европу за 20 или даже за 10 евро.

Также в выпуске: Сегодня, 23 марта, в Шевченковском суде Киева выбирают меру пресечения для нардепа Надежды Савченко.