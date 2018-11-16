Выпуск новостей за 18:00: Карьера в ГФС. Настроения на оккупированном Донбассе
В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 18:00 – еще один глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан – получил подозрение в незаконном обогащении. На оккупированном Донбассе провели масштабное исследование относительно того, какие настроения царят среди местных и хотят ли они реинтегрироваться в Украину.
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Почему руководители ГФС после вручения подозрения внезапно начинают болеть.
Как работают журналисты 24 канала за кадром.
Источник: 24 канал
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