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      Выпуск новостей за 18:00: Карьера в ГФС. Настроения на оккупированном Донбассе

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 18:00 – еще один глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан – получил подозрение в незаконном обогащении. На оккупированном Донбассе провели масштабное исследование относительно того, какие настроения царят среди местных и хотят ли они реинтегрироваться в Украину.

      Также в выпуске:

      Почему руководители ГФС после вручения подозрения внезапно начинают болеть.

      Как работают журналисты 24 канала за кадром.

      Теги: Государственная фискальная служба Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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