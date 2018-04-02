Выпуск новостей за 18:00: Медреформа в Украине. Скандал с Холодницким
В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 18:00 – украинцы будут выбирать семейного врача самостоятельно и подписывать с ним декларацию. 3 марта глава САП Холодницкий должен прийти на допрос в ГПУ.
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Источник: 24 Канал
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