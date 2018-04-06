Выпуск новостей за 18:00: Новые санкции против России. Турбины Siemens
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 18:00 – США вводит новые санкции против России. В их черном списке теперь 24 российских бизнесмена и чиновника, а также финансовые учреждения и компании. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что турбины Siemens не должны заработать на территории оккупированного Крыма.
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Источник: 24 Канал
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