Выпуск новостей за 18:00: Новые санкции против России. Турбины Siemens

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 18:00 – США вводит новые санкции против России. В их черном списке теперь 24 российских бизнесмена и чиновника, а также финансовые учреждения и компании. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что турбины Siemens не должны заработать на территории оккупированного Крыма.

Также в выпуске: Народный депутат Украины Мустафа Найем высказал свое мнение о политиках, которые создали е-декларирование активистов. США могут заблокировать строительство "Северного потока-2". Прогноз погоды в Украине на праздники.