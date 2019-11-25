Выпуск новостей за 18:00: Положительная оценка работы Зеленского. Украина не получила кредит

В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 18:00 - согласно полученным результатам социологического опроса, большинство украинцев поддерживают решение Владимира Зеленского, в частности о переговорах с президентом РФ. Международный валютный фонд требует запретить в Украине возвращение банков владельцам.

Также в выпуске: Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с Кулебой.