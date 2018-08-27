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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Выпуск новостей за 18:00: Прощание с Маккейном. Исключения отключения аналогового ТВ

Выпуск новостей 52 Читати новину українською

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 18:00 – мир прощается с человеком-легендой и другом Украины. Свои соболезнования семье Джона Маккейна выражают не только политики, но и тысячи простых людей по всему миру. В Нацсовете предлагают сохранить аналоговое вещание на границе со страной-агрессором и в районе проведения ООС из-за рисков информационного влияния РФ.

Также в выпуске:

В Молдове полиция разогнала протестующих на главной площади Кишинева.

В Одессе повесилась 15-летняя беременная девушка.

Новые санкции США против России вступили в силу в понедельник, 27 августа, в Вашингтоне.

Теги: Выпуск новостей СМИ Потери Джон Маккейн
Источник: 24 канал
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Новости за 27 августа
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