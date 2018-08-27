Выпуск новостей за 18:00: Прощание с Маккейном. Исключения отключения аналогового ТВ

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 18:00 – мир прощается с человеком-легендой и другом Украины. Свои соболезнования семье Джона Маккейна выражают не только политики, но и тысячи простых людей по всему миру. В Нацсовете предлагают сохранить аналоговое вещание на границе со страной-агрессором и в районе проведения ООС из-за рисков информационного влияния РФ.

Также в выпуске: В Молдове полиция разогнала протестующих на главной площади Кишинева. В Одессе повесилась 15-летняя беременная девушка. Новые санкции США против России вступили в силу в понедельник, 27 августа, в Вашингтоне.