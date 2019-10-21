Выпуск новостей за 18:00: Реакция Гонтаревой на выступление "Квартала". Новый советник СНБО

В выпуске новостей за 21 октября на 18:00 – Валерия Гонтарева считает, что номер студии "95 квартала" о поджоге ее дома был сделан специально к ее юбилею. А национальный хор имени Веревки опозорился на весь мир. Известного украинского комика Сергея Сивохо назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

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Пашинский, Гладковский, Кононенко, Луценко – фамилии, которые появляются в СМИ в связке с правоохранителями. Журналисты выясняли, кто может оказаться за решеткой.

На выходных и в понедельник утром Киев и область были окутаны смогом. А в сети даже появилась информация, что в Украине сейчас самая высокая в мире концентрация угарного газа.