Выпуск новостей за 18:00: Реакция Гонтаревой на выступление "Квартала". Новый советник СНБО
В выпуске новостей за 21 октября на 18:00 – Валерия Гонтарева считает, что номер студии "95 квартала" о поджоге ее дома был сделан специально к ее юбилею. А национальный хор имени Веревки опозорился на весь мир. Известного украинского комика Сергея Сивохо назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Также в выпуске:
Пашинский, Гладковский, Кононенко, Луценко – фамилии, которые появляются в СМИ в связке с правоохранителями. Журналисты выясняли, кто может оказаться за решеткой.
На выходных и в понедельник утром Киев и область были окутаны смогом. А в сети даже появилась информация, что в Украине сейчас самая высокая в мире концентрация угарного газа.
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