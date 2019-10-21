20:07
21 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 18:00: Реакция Гонтаревой на выступление "Квартала". Новый советник СНБО

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 октября на 18:00 – Валерия Гонтарева считает, что номер студии "95 квартала" о поджоге ее дома был сделан специально к ее юбилею. А национальный хор имени Веревки опозорился на весь мир. Известного украинского комика Сергея Сивохо назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

      Также в выпуске:

      Пашинский, Гладковский, Кононенко, Луценко – фамилии, которые появляются в СМИ в связке с правоохранителями. Журналисты выясняли, кто может оказаться за решеткой.

      На выходных и в понедельник утром Киев и область были окутаны смогом. А в сети даже появилась информация, что в Украине сейчас самая высокая в мире концентрация угарного газа.

      blog_ava
      Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
      сегодня
      1670
      Теги: Выпуск новостей Поджог дома Гонтаревой Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно
      сегодня , 19:30 Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно
      Ірина Вихрущ 110
      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      сегодня , 19:02 Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      Світлана Попова 64
      Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      сегодня , 17:52 Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      Микола Давидюк 3071
      Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно
      сегодня , 16:34 Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно
      Ярослав Голобородько 432
      Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      сегодня , 15:00 Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      Ярослав Гришин 1584
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук