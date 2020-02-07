Выпуск новостей за 18:00: Снижение премии министрам. Пробки в Киеве

В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 18:00 – Гончарук пообещал снизить премии чиновникам. Однако заявил, что зарплата политиков будет составлять 3-5 средних заработных плат. Киев сейчас находится на третьем месте по уровню пробок в Европе и на 12 в мире. Проанализировали более 400 крупных городов, хуже только в Москве и Стамбуле.

Также в выпуске: Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко так увлекся записью сторис для социальной сети Instagram, что не успел проголосовать. Рада рассмотрела лишь 200 поправок законопроекта о рынке земли из четырех тысяч.