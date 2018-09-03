Выпуск новостей за 18:00: Заключение журналистов. Дело налоговиков Клименко

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 18:00 – в Мьянме двух журналистов Reuters приговорили к семи годам заключения. Их обвиняют в разглашении государственной тайны. Журналисты свою вину отрицают. Дело налоговиков Клименко как минимум несколько раз использовали для шантажа и обысков у тех, кто попал в немилость военной прокуратуры. А все конфискованное имущество якобы и не конфисковано.

Также в выпуске: С местной тюрьмы в Ливии бежали более четырехсот заключенных. Евросоюз продлил персональные санкции против политиков и компаний России еще на полгода. Лоукост Ryanair совершил первый рейс из Украины.