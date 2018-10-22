Выпуск новостей за 18:00: Законность "евроблях". Приговоры для диванных сепаратистов

В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 18:00 – Верховный суд Украины, высшая судебная инстанция, опубликовал свое решение, в котором признал авто на иностранной регистрации – законными. За 5 лет вынесли почти полторы сотни приговоров для так называемых диванных сепаратистов – тех, кто призывает к свержению государственного строя, в частности в соцсетях.

Также в выпуске: Из-за массового убийства в колледже оккупированной Керчи – в Киеве собираются проверить эффективность видеонаблюдения в столичных учебных заведениях. Суд взял под стражу продюсера и мецената Тимофея Нагорного, СБУ видит в нем русского агента. Нина Южанина, председатель парламентского комитета по вопросам таможенной и налоговой политики, прокомментировала решение суда о законности временных "евроблях".