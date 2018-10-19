Выпуск новостей за 19:00: Цены на газ. Угрозы Путина
В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 19:00 – Газ подорожал для украинцев – соответствующее решение было принято на экстренном пятничном заседании Кабмина. Россия окружает себя со всех сторон оружием. Особое внимание к западному флангу, там НАТО. Путин заявил, что планирует налаживать отношения с последующим президентом Украины и одновременно угрожает миру использованием ядерного оружия
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В Кремле превращают Балтийское и Черное моря на некие военные базы, и этим надеются напугать Альянс.
На Полтавщине журналиста и общественного активиста Дмитрия Гнапа цинично облили нечистотами.
Активисты и журналисты создали журнал с говорящим названием "Лещ", где описывают прошлое чиновников.
Источник: 24 канал
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