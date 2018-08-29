Выпуск новостей за 19:00: Что происходило в зоне АТО 4 года назад

В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 19:00 – в Украине отмечают четвертую годовщину Иловайской трагедии. 366 погибших, 429 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести. Это только официальные цифры потерь в Иловайском котле.

Также в выпуске: В Киеве почтили память погибших в Иловайском котле военных. Гость студии – участник войны на Востоке полковник Евгений Сидоренко.