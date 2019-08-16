Выпуск новостей за 19:00: Мировой кризис. Переход приходов к ПЦУ

В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 19:00 – назревает мировой экономический кризис. Ждут его в 2019 году или в 2020 году. Если он произойдет завтра, то успеет ли экономика Украины перестроиться. К новосозданной церкви присоединяются все меньше приходов. Если зимой к поместной церкви присоединились более полутысячи, то теперь это делают единицы.

Также в выпуске: Как отдыхают украинские чиновники.

Источник: 24 канал