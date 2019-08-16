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      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 19:00: Мировой кризис. Переход приходов к ПЦУ

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 19:00 – назревает мировой экономический кризис. Ждут его в 2019 году или в 2020 году. Если он произойдет завтра, то успеет ли экономика Украины перестроиться. К новосозданной церкви присоединяются все меньше приходов. Если зимой к поместной церкви присоединились более полутысячи, то теперь это делают единицы.

      Также в выпуске:

      Как отдыхают украинские чиновники.

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      Теги: Православная церковь Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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