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      Выпуск новостей за 19:00: "Нафтогаз" снизил цену на газ. Подсчет голосов

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 19:00 – Кабинет Министров принял решение, согласно которому НАК "Нефтегаз Украины" обязан с 1 апреля продавать населению газ дешевле, чем 8,55 гривен за кубометр. Сейчас мы имеем только результаты электронных протоколов, а вот бумажные, согласно которым и объявят о завершении первого тура, только свозят в Киев.

      Также в выпуске:

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      В Украине запретили нерегулярные авиаперелеты в Россию.

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      Теги: Нафтогаз Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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