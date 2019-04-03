Выпуск новостей за 19:00: "Нафтогаз" снизил цену на газ. Подсчет голосов
В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 19:00 – Кабинет Министров принял решение, согласно которому НАК "Нефтегаз Украины" обязан с 1 апреля продавать населению газ дешевле, чем 8,55 гривен за кубометр. Сейчас мы имеем только результаты электронных протоколов, а вот бумажные, согласно которым и объявят о завершении первого тура, только свозят в Киев.
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Источник: 24 канал
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