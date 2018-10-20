Выпуск новостей за 19:00: Нападение на Гнапа. Изменение названия Македонии
В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 19:00 – полиция установила нападавших на Дмитрия Гнапа, но их не задержали. Македония таки изменит название на Северную Македонию.
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Источник: 24 канал
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