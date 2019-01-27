Выпуск новостей за 19:00: Непогода на фронте. Теракт на юге Филиппин
В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 19:00 – украинские военные ежедневно противостоят на фронте не только врагу, но и погоде, которая в последние дни на Востоке неблагоприятна для ведения боевых действий. Ужасный теракт на юге Филиппин, в городе Джоло по меньшей мере 27 человек погибли от взрывов на территории церкви.
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Источник: 24 канал
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