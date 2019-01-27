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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Выпуск новостей за 19:00: Непогода на фронте. Теракт на юге Филиппин

      Выпуск новостей 38 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 19:00 – украинские военные ежедневно противостоят на фронте не только врагу, но и погоде, которая в последние дни на Востоке неблагоприятна для ведения боевых действий. Ужасный теракт на юге Филиппин, в городе Джоло по меньшей мере 27 человек погибли от взрывов на территории церкви.

      Также в выпуске:

      В Киеве презентовали фильм об исследователях Холокоста.

      Адвокат посетила украинского моряка Владимира Терещенко в СИЗО в Лефортове.

      Кандидаты в президенты Украины прибегают к новой запрещенной агитации.

       

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Погода Филиппины
      Источник: 24 канал
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