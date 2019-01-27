Выпуск новостей за 19:00: Непогода на фронте. Теракт на юге Филиппин

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 19:00 – украинские военные ежедневно противостоят на фронте не только врагу, но и погоде, которая в последние дни на Востоке неблагоприятна для ведения боевых действий. Ужасный теракт на юге Филиппин, в городе Джоло по меньшей мере 27 человек погибли от взрывов на территории церкви.

Также в выпуске: В Киеве презентовали фильм об исследователях Холокоста. Адвокат посетила украинского моряка Владимира Терещенко в СИЗО в Лефортове. Кандидаты в президенты Украины прибегают к новой запрещенной агитации.