Выпуск новостей за 19:00: Непризнание судом российской агрессии. Уборка возле Днепра

В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 19:00 – Мелитопольский суд не признал, что командир сбитого в 2014 году самолета ИЛ-76 погиб в результате российской агрессии. Речь идет о летчике Александре Белом. Свои усилия объединили активисты, неравнодушные граждане, коммунальщики и даже водолазы. Все, чтобы очистить часть берега Днепра от мусора.

Также в выпуске: На Ровненщине старый и потрепанный ПАЗ превратили в яркий учебный класс. В американском Техасе правоохранители задержали двух девушек-подростков, которые планировали убийство по меньшей мере девяти человек. Правоохранители и сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям будут обеспечивать порядок в день выборов по всей стране.

Источник: 24 канал