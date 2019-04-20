Выпуск новостей за 19:00: Непризнание судом российской агрессии. Уборка возле Днепра
В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 19:00 – Мелитопольский суд не признал, что командир сбитого в 2014 году самолета ИЛ-76 погиб в результате российской агрессии. Речь идет о летчике Александре Белом. Свои усилия объединили активисты, неравнодушные граждане, коммунальщики и даже водолазы. Все, чтобы очистить часть берега Днепра от мусора.
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Источник: 24 канал
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