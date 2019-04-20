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      ПРИВАТБАНК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 19:00: Непризнание судом российской агрессии. Уборка возле Днепра

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 19:00 – Мелитопольский суд не признал, что командир сбитого в 2014 году самолета ИЛ-76 погиб в результате российской агрессии. Речь идет о летчике Александре Белом. Свои усилия объединили активисты, неравнодушные граждане, коммунальщики и даже водолазы. Все, чтобы очистить часть берега Днепра от мусора.

      Также в выпуске:

      На Ровненщине старый и потрепанный ПАЗ превратили в яркий учебный класс.

      В американском Техасе правоохранители задержали двух девушек-подростков, которые планировали убийство по меньшей мере девяти человек.

      Правоохранители и сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям будут обеспечивать порядок в день выборов по всей стране.

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      Теги: Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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