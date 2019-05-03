Выпуск новостей за 19:00: Обстрелы на Востоке Украины. Стрельба в Киеве

В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 19:00 – пророссийские боевики обстреляли прифронтовой город Марьинка, в результате пострадали семь жилых домов. В Киеве полиция задержала трех злоумышленников, подозреваемых в ограблениях квартир. При попытке их остановить – злоумышленники бросились наутек и наехали на полицейского. Последний открыл огонь по автомобилю.

Также в выпуске: Официальные результаты выборов опубликовали в "Голосе Украины". В парламентском издании говорится, что по итогам второго тура выборов избранным президентом стал Владимир Зеленский. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания парламента. На котором и должны провести инаугурацию новоизбранного президента. Главу Конституционного суда Станислава Шевчука лишили визы США.

Источник: 24 канал