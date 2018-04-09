Выпуск новостей за 19:00: Обвал на фондовом рынке РФ. Поливальный понедельник
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 19:00 – только за полсуток российские олигархи обеднели на 9 миллиардов долларов. На второй день после Пасхи в Украине отмечают Поливальный понедельник.
Также в выпуске:
Под санкции США попали компании, государственные фирмы и фигуранты так называемого "Кремлевского списка".
Российское Минобороны заявляет, что атаку провели израильские самолеты с территории Ливана.
Турция поддержала введение миротворцев ООН на Донбасс.
Источник: 24 Канал
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