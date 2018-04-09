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ПАСХА ВОЙНА В СИРИИ САНКЦИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 19:00: Обвал на фондовом рынке РФ. Поливальный понедельник

Выпуск новостей 28 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 19:00 – только за полсуток российские олигархи обеднели на 9 миллиардов долларов. На второй день после Пасхи в Украине отмечают Поливальный понедельник.

Также в выпуске:

Под санкции США попали компании, государственные фирмы и фигуранты так называемого "Кремлевского списка".

Российское Минобороны заявляет, что атаку провели израильские самолеты с территории Ливана.

Турция поддержала введение миротворцев ООН на Донбасс.

Теги: Традиции Фондовый рынок Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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