Выпуск новостей за 19:00: Официальные результаты ЦИК. Выдача российских паспортов украинцам

В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 19:00 – Центральная избирательная комиссия объявила результаты второго тура президентских выборов. Владимир Зеленский получил приверженность 13 миллионов избирателей, тогда как действующего гаранта поддержали 4,5 миллиона украинцев. Нарушая международное право, пренебрегая договоренностями, Россия все же начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО.

Также в выпуске: Разрушительный циклон в Мозамбике унес жизни 38 человек. Император Японии отрекся от престола, последний раз такое было только в 19-м веке.

Источник: 24 канал