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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 19:00: Официальные результаты ЦИК. Выдача российских паспортов украинцам

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 19:00 – Центральная избирательная комиссия объявила результаты второго тура президентских выборов. Владимир Зеленский получил приверженность 13 миллионов избирателей, тогда как действующего гаранта поддержали 4,5 миллиона украинцев. Нарушая международное право, пренебрегая договоренностями, Россия все же начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО.

      Также в выпуске:

      Разрушительный циклон в Мозамбике унес жизни 38 человек.

      Император Японии отрекся от престола, последний раз такое было только в 19-м веке.

      blog_ava
      ЦИК официально объявила результаты выборов президента Украины-2019
      сегодня
      908819
      Теги: Непогода в Украине Российские паспорта на Донбассе ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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