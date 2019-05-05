Выпуск новостей за 19:00: Палестина бомбит Израиль. Акция в поддержку Сенцова

В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 19:00 – Палестина пытается сорвать Евровидение в Израиле. Палестинские террористы выпустили по территории страны более трех сотен ракет со стороны Сектора Газа. В Москве активисты вышли на одиночные акции в поддержку незаконно заключенного в России режиссера из Крыма Олега Сенцова.

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