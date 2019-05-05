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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 19:00: Палестина бомбит Израиль. Акция в поддержку Сенцова

      Выпуск новостей 56 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 19:00 – Палестина пытается сорвать Евровидение в Израиле. Палестинские террористы выпустили по территории страны более трех сотен ракет со стороны Сектора Газа. В Москве активисты вышли на одиночные акции в поддержку незаконно заключенного в России режиссера из Крыма Олега Сенцова.

      Также в выпуске:

      В селе Жежелев Козятинского района Винницкой области произошла жуткая авария, в результате которой погибли четверо человек.

      В Португальском городе Лиссабон люди с российскими флагами и георгиевскими лентами вышли на акцию "Бессмертный полк". Однако украинцы, чтобы напомнить обществу о преступлениях Кремля устроили контракцию.

      Президент назначил нового члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Им стал известный журналист и работник Администрации Президента Владимир Горковенко.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Олег Сенцов Новости Израиля Палестина Выпуск новостей Заложники
      Источник: 24 канал
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