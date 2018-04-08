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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 19:00: Пасха на фронте. Российские танки на границе

Выпуск новостей 83 Читати новину українською

В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 19:00 – Украинские бойцы сегодня присоединились к празднованию Пасхи. В пограничной с Украиной Ростовской области России было замечено большое скопление танков.

Также в выпуске:

Многие больницы, особенно в районах, просто не имеют компьютеров, поэтому медики вынуждены составлять списки пациентов – от руки.

В Киеве состоялся концерт, посвященный памяти Квитке Цисык.

Российские дипломаты пытались незаконно вывезти за пределы Украины подозреваемых по уголовному делу.

Теги: Выпуск новостей Новости России Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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