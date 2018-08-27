Выпуск новостей за 19:00: Платные доносы в РФ. Псевдоремонт дорог

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 19:00 – писать доносы в России стало выгодным, ведь теперь за такое официально платят деньги – Министерство Внутренних Дел Российской Федерации обнародовало приказ, по которому информатор получает до трех миллионов рублей. С водителей регулярно взымают деньги на ремонты дорог, но они как были плохие, такими и остались.

Также в выпуске: От 27 августа заработали новые санкции США против России. Мир прощается с Джоном Маккейном, который был большим другом Украины. В Кишиневе полиция разогнала молдавский "майдан".