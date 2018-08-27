Выпуск новостей за 19:00: Платные доносы в РФ. Псевдоремонт дорог
В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 19:00 – писать доносы в России стало выгодным, ведь теперь за такое официально платят деньги – Министерство Внутренних Дел Российской Федерации обнародовало приказ, по которому информатор получает до трех миллионов рублей. С водителей регулярно взымают деньги на ремонты дорог, но они как были плохие, такими и остались.
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Источник: 24 канал
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