Выпуск новостей за 19:00: Побег из Лукьяновского СИЗО. Химическое отравление пограничников

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 19:00 – прошлого дня исчез из Лукьяновского СИЗО обвиняемый в убийстве 19-ти-летний Виталий Пушкин. Чтобы не подвергать риску отравления пограничников, решили закрыть два пункта пропуска в аннексированном Крыму – речь идет о "Каланчаке" и "Чаплинке". Впрочем четыре десятка армейцев все-таки подверглись химическому отравлению.

Также в выпуске: Из приграничных сел Херсонщины эвакуируют детей, в учебных заведениях там объявлены вынужденные каникулы. Как выяснили журналисты "Схем", у жены Медведчука – телеведущей Оксаны Марченко, есть нефтяные ресурсы. Сергей Скрипаль помогал разоблачать российских криминальных авторитетов и шпионов.