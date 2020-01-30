Выпуск новостей за 19:00: Поджог ОГА на Харьковщине. Провокационные плакаты в столице

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 19:00 – житель Харьковщины добивается ремонта дороги в родное село. Когда на его старания никто не отреагировал, тот пошел на радикальный шаг: поджег двери областной администрации. Теперь он сидит в СИЗО. Провокационными бордами в Киеве заинтересовалась Муниципальная стража и полиция. Так как украинцы не на шутку возмутились пророссийскими лозунгами.

Также в выпуске: В прокат вышла украинская неполиткорректная комедия о войне "Наши котики", среди продюсеров – Ульяна Супрун.