Выпуск новостей за 19:00: Приглашение Зеленского на интервью. Похороны погибших бойцов
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 19:00 – журналист 24 канала Антон Голобородько пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на интервью. Однако, неизвестно, согласится ли Зеленский на это. В Бахмуте и Харькове в последний путь провели военного Александра Милютина и пулеметчицу Яну Червону.
Также в выпуске:
Зеленский требует, чтобы кандидаты предварительно сдали кровь на алкоголь и наркотики: Порошенко согласился.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии