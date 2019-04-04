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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 19:00: Приглашение Зеленского на интервью. Похороны погибших бойцов

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 19:00 – журналист 24 канала Антон Голобородько пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на интервью. Однако, неизвестно, согласится ли Зеленский на это. В Бахмуте и Харькове в последний путь провели военного Александра Милютина и пулеметчицу Яну Червону.

      Также в выпуске:

      Зеленский требует, чтобы кандидаты предварительно сдали кровь на алкоголь и наркотики: Порошенко согласился.

      blog_ava
      Порошенко призвал Зеленского сдать анализ на содержание наркотиков
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      Теги: Война на Донбассе Выборы Президента 2019 Жертвы Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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