Выпуск новостей за 19:00: Приглашение Зеленского на интервью. Похороны погибших бойцов

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 19:00 – журналист 24 канала Антон Голобородько пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на интервью. Однако, неизвестно, согласится ли Зеленский на это. В Бахмуте и Харькове в последний путь провели военного Александра Милютина и пулеметчицу Яну Червону.

Также в выпуске: Зеленский требует, чтобы кандидаты предварительно сдали кровь на алкоголь и наркотики: Порошенко согласился.

Источник: 24 канал